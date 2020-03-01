العراق.. 19 إصابة بكورونا وتعطيل الدوام في محافظات

أعلنت وزارة الصحة العراقية اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 حالة.

وأضافت الوزارة أن اثنين من المصابين الستة في بغداد، والأربعة الآخرين في السليمانية، وجميعهم عادوا من إيران في الآونة الأخيرة.

كما تقرر، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي بمحافظة ميسان العراقية لمدة 5 أيام بسبب فيروس كورونا.

ونقل موقع قناة "السومرية" العراقية أن محافظة الأنبار ستعطل الدوام لمدة 4 أيام في عدد من الدوائر بسبب كورونا.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أصدرت بيانا منفصلا في وقت سابق طلبت فيه من العراقيين تجنب أي تجمعات سواء كانت مظاهرات أو مناسبات اجتماعية لتفادي التقاط فيروس المرض.

وحظر العراق، الأربعاء، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين ومنع السفر من وإلى 9 دول.

وكانت أول حالة إصابة في العراق لطالب إيراني أُعيد بعد ذلك إلى بلده. والمصابون الباقون عراقيون كانوا قد زاروا إيران.

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هذا وأكدت قطر ، الأحد، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 3.

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بعد وصولهم من إيران ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في لبنان إلى 10 حالات.