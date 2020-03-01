13 إصابة بكورونا.. الصحة العراقية تحذر من التجمّعات

وجهت وزارة الصحة، الأحد، نداء إلى الشعب العراقي داعية إلى تطبيق إجراءات الحماية لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان، وغيرها حمايةً للجميع من خطر تفشي الفيروس، خصوصاً بعد تسجيل عدد من الحالات في بغداد والمحافظات.

وكانت الوزارة قد أعلنت، السبت، أن العراق اكتشف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 13.

وأضافت الوزارة في بيان أن المرضى أودعوا في الحجر الصحي. وجميع الحالات المشخصة في العراق تعود لأشخاص عادوا مؤخراً من إيران.

وفي حين تحدثت عن قيامها بمعالجة الجرحى المتظاهرين والقوات الأمنية منذ بدء التظاهرات في أواخر العام الماضي ولغاية الوقت الحالي وفي مختلف مناطق العراق، دعت الوزارة "ومن منطلق المصلحة الصحية العامة كافة أبناء الشعب العراقي إلى الامتناع عن التجمع في أي مكان حمايةً للمجتمع".

ودعت الوزارة "جميع المراجع الدينية والمؤسسات الصحية والعلمية العالمية والإقليمية والمحلية إلى تطبيق هذه الإجراءات حمايةً للجميع من حدوث حالة تفشي وبائي"، مطالبة "الجميع بأن يكونوا على قدر المسؤولية التأريخية والوطنية وإجراء اللازم لحماية عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم".