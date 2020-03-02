العراق يسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا.. والحصيلة 21

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، في العراق إلى 21 شخصا بعد إصابة حالتين جديدتين.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في بغداد (الرصافة)، كلاهما كانا في إيران وعادا مؤخرا للبلاد.

وأضاف بيان الصحة العراقية أنه تمت متابعة المصابين من قبل وزارة الصحة وأُخذت لهما العيّنات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية وتبيّن أن نتيجة الفحوصات موجبة وهما حالياً راقدَين في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهما الصحي.

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كانت وزارة الصحة العراقية أعلنت اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن اثنين من المصابين الستة في بغداد، والأربعة الآخرين في السليمانية، وجميعهم عادوا من إيران في الآونة الأخيرة.

كما تقرر، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي بمحافظة ميسان العراقية لمدة 5 أيام بسبب فيروس كورونا.

ونقل موقع قناة "السومرية" العراقية أن محافظة الأنبار ستعطل الدوام لمدة 4 أيام في عدد من الدوائر بسبب كورونا.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أصدرت بيانا منفصلا في وقت سابق طلبت فيه من العراقيين تجنب أي تجمعات سواء كانت مظاهرات أو مناسبات اجتماعية لتفادي التقاط فيروس المرض.

وحظر العراق، الأربعاء، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين ومنع السفر من وإلى 9 دول.

وكانت أول حالة إصابة في العراق لطالب إيراني أُعيد بعد ذلك إلى بلده. والمصابون الباقون عراقيون كانوا قد زاروا إيران.