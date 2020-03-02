بالصور.. من هنا انطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء

عثرت القوات الأمنية، الاثنين، على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي انسحابه من تشكيل الحكومة.

وبحسب ما أكدته خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أنه تم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة.

كما نشرت الخلية صوراً للمنصة.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة العراقية بغداد بعد انسحاب رئيس الحكومة المكلف محمد... مجدداً.. صواريخ بالمنطقة الخضراء وانفجارات تهز بغداد العراق

يذكر أن مراسل "العربية/الحدث" كان أفاد، الاثنين، أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة العراقية بغداد بعد انسحاب علاوي.

وتحدثت مصادر أمنية عراقية عن سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدين إطلاق صفارات الإنذار.

وأضافت أن إحدى الصواريخ وقع قرب السفارة الأميركية.

علاوي ينسحب

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، كان قد أعلن، الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.

وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر، أعلن علاوي انسحابه، مشيرا إلى أنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف علاوي أنه "كان أمام معادلة تكمن في أن يكون بمنصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع الشعب و الاستمرار بالمنصب على حساب معاناته"، بحسب تعبيره.

وتابع أن "الخيار كان بسيطا وواضحا في أن يكون مع الشعب الصابر، وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح و الإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن"، بحسب ما قاله.

ولا يزال العراق بدون حكومة منذ استقالة، عادل عبد المهدي، سلف علاوي تحت ضغط من الشارع قبل شهرين.

ويشهد منذ الأول من أكتوبر احتجاجات حاشدة مطالبة بحكومة تكنوقراط لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب والتصدي للفساد المستشري والاقتصاد الفاشل.