مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع داعش في العراق

أعلن التحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده أميركا، الاثنين، مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر التنظيم في العراق.

وقال التحالف في بيان إن الجنديين الأميركيين المذكورين كانا في مهمة مع القوات العراقية، الأحد، لتحييد عناصر تنظيم داعش في منطقة جبلية شمال وسط العراق.

وقُتل الجنديان أثناء "تقدﯾم المشورة وﻣراﻓﻘﺔ قوات الأمن العراقية" خلال عملية عسكرية ضد مخابئ لتنظيم داعش في شمال العراق، بحسب ما ذكر التحالف الدولي.

وعلى خلفية التوتر بين طهران وواشنطن، وسلسلة هجمات طالت المصالح الأميركية في العراق حمّلت واشنطن مسؤوليتها لفصائل شيعية موالية لإيران، أعلن التحالف تعليق عملياته المشتركة في العراق. لكن بياناً من القيادة العسكرية العراقية، الاثنين، أكد أن العملية العسكرية تمت "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي".

وفي منتصف فبراير/شباط، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن "قوات التحالف ضد داعش وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سينسقان سوياً كيفية استمرار القتال ضد داعش".

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن "واشنطن ملتزمة بهزيمة داعش، وشركاؤنا في التحالف ملتزمون بذلك".

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وأشار إلى أن التحالف ضد داعش يبحث "توسيع مساهمات الشركاء وتعزيز دور الناتو في العراق".

وقال وزير الدفاع الأميركي إن "الناتو سيوسع عملياته في العراق بالتعاون مع حكومة بغداد".