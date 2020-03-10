العراق.. استمرار المشاورات لاختيار رئيس الوزراء

أكد عدد من النواب العراقيين أن المشاورات مستمرة لحسم اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال النائب عن كتلة سائرون النيابية برهان المعموري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، (واع) إنه "تم الاتفاق على مواصفات مرشح رئيس الوزراء، ولم يتم التوصل إلى شخصه حتى الآن"، مضيفاً أنه "من المؤمل أن يعقد اجتماعاً خلال يومين لاختيار مرشح رئاسة الوزراء".

بدوره، أشار النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي إلى أن "المشاورات بين الكتل السياسية لاختيار مرشح رئيس الوزراء مستمرة"، نافياً "إرسال 3 أسماء إلى مكتب رئيس الجمهورية".

ومن جانبه، أوضح رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي أنه "تم الاتفاق على رسم مرحلة جديدة تتضمن الاستقلالية التامة لرئيس الوزراء، وكذلك الوزراء التابعين للحكومة"، لافتاً إلى أن "اختيار رئيس الحكومة يجب ألّا يكون على أساس محاصصة وتوزيع المناصب على الأحزاب".

إلى ذلك قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية النائب حسن فدعم إن "الاجتماعات مستمرة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء"، مبيناً أنه "من المؤمل أن يحسم اسم مرشح رئيس الوزراء خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة".

وأشار إلى أن "المعايير المعتمدة للمرشح أن يكون سياسياً مستقلاً ويحظى بمقبولية الجميع"، موضحا أن "الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل غير صحيحة".

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وكشف تحالف الفتح، عن طرح أسماء جديدة لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية إن "الكتل السياسية طرحت 7 أسماء مرشحة خلال المشاورات الجارية لاختيار من تنطبق عليه المعايير المتفق عليها في اختيار مرشح رئاسة الحكومة".

وأضاف أن "4 من الأسماء المرشحة طرحت في وقت سابق، والثلاثة الآخرين غير منتمين لجهة سياسية ولم يتسلموا مناصب سابقة".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أعلن اللجوء إلى خيار الغياب الطوعي عن جلسات المجلس، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في وقت سابق بدء المشاورات مع الكتل السياسية لاختيار بديل لرئيس الوزراء بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف بتشكيل الحكومة.