العراق.. مقتل قيادي بالحشد الشعبي في معركة مع داعش بديالى

أفادت مديرية إعلام الحشد الشعبي على تليغرام بمقتل آمر كتيبة الإسناد في ديالى القيادي العسكري في الحشد خلال معركة مع تنظيم داعش في منطقة تل عري بأطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

يأتي ذلك فيما أعلن التحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده أميركا، الاثنين، مقتل جنديين أميركيين في اشتباك مع عناصر التنظيم في العراق.

وقال التحالف في بيان إن الجنديين الأميركيين المذكورين كانا في مهمة مع القوات العراقية، الأحد، لتحييد عناصر تنظيم داعش في منطقة جبلية شمال وسط العراق.

وقُتل الجنديان أثناء "تقدﯾم المشورة وﻣراﻓﻘﺔ قوات الأمن العراقية" خلال عملية عسكرية ضد مخابئ لتنظيم داعش في شمال العراق، بحسب ما ذكر التحالف الدولي.

وعلى خلفية التوتر بين طهران وواشنطن، وسلسلة هجمات طالت المصالح الأميركية في العراق حمّلت واشنطن مسؤوليتها لفصائل شيعية موالية لإيران، أعلن التحالف تعليق عملياته المشتركة في العراق. لكن بياناً من القيادة العسكرية العراقية، الاثنين، أكد أن العملية العسكرية تمت "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي".

وفي منتصف فبراير، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن "قوات التحالف ضد داعش وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سينسقان سوياً كيفية استمرار القتال ضد داعش".

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن "واشنطن ملتزمة بهزيمة داعش، وشركاؤنا في التحالف ملتزمون بذلك".