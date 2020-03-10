تستهدف إيران.. واشنطن تتجه لإرسال أنظمة دفاع جوي للعراق

قال قائد القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأميركيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "نحن أيضا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر".

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كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأميركية بعد هجوم صاروخي إيراني في الثامن من يناير/كانون الثاني.

وعلى خلفية التوتر بين طهران وواشنطن، وسلسلة هجمات طالت المصالح الأميركية في العراق، حمّلت واشنطن مسؤوليتها لفصائل شيعية موالية لإيران، أعلن التحالف تعليق عملياته المشتركة في العراق. لكن بياناً من القيادة العسكرية العراقية، أكد أن العملية العسكرية تمت "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي".

وفي منتصف فبراير/شباط، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن "قوات التحالف ضد داعش وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سينسقان سوياً كيفية استمرار القتال ضد داعش".

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن "واشنطن ملتزمة بهزيمة داعش، وشركاؤنا في التحالف ملتزمون بذلك".

وقال وزير الدفاع الأميركي إن "الناتو سيوسع عملياته في العراق بالتعاون مع حكومة بغداد".