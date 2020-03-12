بريطانيا عن هجوم التاجي: يجب العثور على المعتدين

طالبت بريطانيا، الخميس، السلطات العراقية باتخاذ تحرك جدي لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي شمال بغداد ليل الأربعاء، وأسفر عن مقتل بريطاني وعسكريين أميركيين اثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: "ينبغي أن نعثر على المسؤولين.. أرحب بدعوة الرئيس العراقي لفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة.. لكن لابد أن نرى تحركا".

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كما أضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أمس، واتفق معه على ضرورة "التصدي لهذه الأعمال المروعة".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا تعهدتا في وقت سابق الخميس بمحاسبة مرتكبي الهجوم الدامي على القاعدة العراقية. وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب في مكالمة هاتفية على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات"، وفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

فتح تحقيق

من جهته، أعلن الجيش العراقي فتح تحقيق في هذا "العمل العدائي". وأفادت وكالة الأنباء العراقية، أن قيادة العمليات المشتركة باشرت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق لمعرفة الجناة المسؤولين عن مهاجمة قاعدة التاجي العسكرية ومحاسبتهم.

وقال الناطق باسم العمليات، اللواء تحسين الخفاجي إن "قيادة عمليات المشتركة فتحت تحقيقا كبيرا لمعرفة الجناة المسؤولين عن مهاجمة قاعدة التاجي وإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم مهما كانت شخصياتهم". وأضاف أن "القيادة مصممة على معرفة الجناة، لأن تلك الأعمال تضر بعلاقات العراق ومصالحه لاسيما أن عصابات داعش تحاول معاودة نشاطها بعد استهدافها والقضاء عليها".

كما أشار إلى أن "الجهود الاستخبارية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية باشرت التحقيق، وفي حال الحصول على معلومات سيتم تقديمها للقائد العام للقوات المسلحة".

يذكر أن القيادة كانت ذكرت في بيان سابق أمس، أن معسكر التاجي تعرض مساء إلى هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وعدد آخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف. وأضافت أن هذا الهجوم يعد تحدياً أمنياً خطيراً جدًا وعملا عدائيًا، داعية "المواطنين إلى الإدلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".