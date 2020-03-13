الحلبوسي: ظاهرة السلاح المنفلت تسببت في خرق سيادة العراق

طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بإجراء تحقيق بالاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية باستخدام السلاح المنفلت لقطع الطريق أمام أي ردود فعل غير مبررة، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام.

وأضاف الحلبوسي أنه من غير الممكن استمرار انتهاك السيادة العراقية، وارتهان البلد لسياسات الفعل ورد الفعل، من خلال السلاح المنفلت تارة، والاعتداءات على القواعد العسكرية تارة أخرى.

ودعا رئيس البرلمان الرئاسات والقيادات السياسية إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع الخطير الذي نمر به، من تعدٍّ وخرقٍ متكررٍ للسيادة، وانتشار السلاح المنفلت.