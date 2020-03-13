أميركا ترد على هجوم التاجي.. قصف مقرات ميليشيات عراقية

رداً على هجوم صاروخي الأربعاء أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وعسكري بريطاني في قاعدة تقع إلى الشمال من بغداد، أكد مسؤولان أميركيان الخميس أن الولايات المتحدة تنفذ ضربات انتقامية في العراق.

وقال أحد المسؤولين إن الرد الأميركي سيكون متناسباً مع هجوم الأربعاء الصاروخي.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن "فيروس كورونا هو أسوأ أزمة صحية نواجهها في القرن الحالي".وقال ماكرون في كلمة له... ماكرون: كورونا أسوأ أزمة صحية نواجهها بالقرن الحالي العرب و العالم

كما أوضح مصدر عسكري أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، أن "العملية قيد التنفيذ" وتستهدف خصوصاً مخازن أسلحة.

إلى ذلك لم يرد البنتاغون بعد على طلب للتعقيب.

شخصيات مهمة

وفي وقت سابق، أفادت مصادر العربية/الحدث، بأن قصفاً جوياً عنيفاً استهدف مقرات حزب الله العراقي بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وطال شخصيات مهمة في صفوف هذه الميليشيات.

كما ذكرت المصادر أن هناك تحليق طيران كثيف فوق بابل وانفجارات عنيفة.

وبحسب مراسل العربية/الحدث، استهدف القصف 5 مواقع لحزب الله العراقي في بابل، وسط خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

إلى ذلك أضاف أن القصف طال البنية التحتية لحزب الله العراقي، مؤكداً مشاركة بريطانيا في هذه العملية.

ووفق مصادر العربية/الحدث، استهدف قصف جوي مواقع للحشد الشعبي في محافظتي الأنبار وبابل.

كما لفتت إلى أن القصف الأميركي استهدف مقار الاتصلات للحشد الشعبي ومقار اللواء 46 و47 لهذه الميليشيات شمال بابل.