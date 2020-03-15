إخلاء طائرة عراقية قادمة من إيران.. بلاغ كاذب وجسم غريب

طوقت السلطات العراقية، الأحد، طائرة قادمة من إيران هبطت في مطار بغداد، وذلك بعد إبلاغ قائد الطائرة بالاشتباه بوجود قنبلة داخلها، ليتضح لاحقا أنه بلاغ كاذب، وفق ما أفاد به مراسل العربية.

من جانبها، أعلنت سلطة الطيران المدني عن محاصرة جسم غريب داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية قادمة من طهران ثم نفت ذلك.

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وقال المتحدث باسم إعلام سلطة الطيران، جهاد كاظم في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد وصول إبلاغ من الخطوط الجوية العراقية بوجود جسم غريب في الطائرة التي هبطت في مطار بغداد الدولي، قادمة من إيران، سارعت سلطة الطيران المدني إلى محاصرة الطائرة وتفتيشها".

لا وجود لجسم غريب

وأكد أنه "بعد إجراء التفتيش، ثبت عدم وجود أي جسم غريب في داخل الطائرة أو هيكلها".

ولفت إلى أن "سلطة الطيران لديها خطة طوارئ لمواجهة أي طارئ سواء كان جسما غريبا أو عطلا بالطائرة أو أي خلل معين".

بدوره أفاد مصدر أمني، بإخلاء وتفتيش الطائرة، مشيرا إلى إجلاء جميع الركاب دون إصابة أحد، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية.

هذا وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة وتحيط بها قوة أمنية في مطار بغداد الدولي.