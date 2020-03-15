البنتاغون عن هجوم "التاجي": سنحاسبهم لا محالة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية مجدداً مساء السبت أنه لا يمكن مهاجمة أفراد من الجيش الأميركي دون رد، في إشارة إلى الهجوم الثاني الذي استهدف قاعدة التاجي أمس، مضيفة أن المحاسبة آتية لا محال. وأحجم جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون عن التكهن بشأن الرد المحتمل، لكنه قال في بيان استناداً إلى تحذير وزير الدفاع مارك إسبر الأسبوع الماضي: "لا يمكن أن تهاجموا وتصيبوا أفراداً من الجيش الأميركي وتفلتون ... سنحاسبهم".

كما أضاف أن قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية. وقال إن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد.

إلى ذلك، أوضح أن اثنين من الجنود الأميركيين الثلاثة الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق، حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد، في أول تأكيد بإصابة أميركيين.



موضوع يهمك أكد بيان قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، السبت، أنه "في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، تعرض معسكر التاجي... جيش العراق: الهجوم الصاروخي على التاجي أوقع إصابات حرجة العراق

يذكر أن معسكر التاجي شمال بغداد تعرض مرة أخرى لهجوم صاروخي بأكثر من ثلاثين قذيفة كاتيوشا، وأفادت وزارة الدفاع العراقية بوقوع إصابات وسط جنودها بعضها حرجة.

واستهدفت الصواريخ مواقع تشغلها قوات من التحالف الدولي وأخرى أصابت مدرجا للطائرات تستخدمه قوات عراقية، وقال الجيش العراقي إنها أطلقت من منطقة الراشدية القريبة بواسطة منصات متحركة داخل مرآب ألقي القبض على مالكه.

من جهته، حذر الجيش العراقي قوات التحالف الدولي من استخدام الهجوم ذريعة لرد عسكري مطالبا بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد وفقا لقرار البرلمان العراقي.

ورغم عدم تبني أي جهة للهجوم على معسكر التاجي، إلا أن أصابع الاتهام وجهت لفصائل موالية لإيران، أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقية التي هددت باستهداف كل من يتعامل مع القوات الأميركية واعتبار مواقعها أهدافا عسكرية.