كتلة بدر: للعراق تعامل آخر مع أميركا حال رفضها الخروج

أكد رئيس كتلة بدر البرلمانية، حسن الكعبي، اليوم الأحد، أن العراق سيكون له موقف آخر من الوجود الأجنبي والأميركي على أرض البلاد في حال رفضوا الخروج.

وأضاف الكعبي أن "الحكومة مطالبة بعد الهجوم الأخير الذي نفذته واشنطن، بالتحرك بشكل جدي للتعامل مع ملف خروج القوات الأجنبية والأميركية من البلاد عبر القنوات الدبلوماسية".

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هجوم بـ33 صاروخ كاتيوشا

كان بيان قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، أكد أمس السبت، أنه "في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، تعرض معسكر التاجي إلى عدوان سافر آخر بعد سقوط 33 صاروخاً من نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد عثرت قواتنا على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها".

وقال البيان إن "هذا العدوان الغاشم تسبب بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً".

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة "أنها ستتخذ كل الإجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني وإلقاء القبض عليهم".

وأفادت قيادة العمليات المشتركة أنه "لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل، وأن أي إرادة تحاول أن تكون بديلا للدولة وسياستها وسيادتها وتفرض لها وجوداً مصيرها الفشل ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاء العراقي. فعلى من يقوم بهذا العمل أن يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية، وسنعتبر أي طرف يعبئ لهذه الأعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا محتملا فيها. كما نرفض أن تقوم القوات الأميركية أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح الجمعة، فهي بذلك لا تحد من هذه الأعمال بل تغذيها وتضعف قدرة الدولة العراقية وتوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب".

وأهاب بيان القيادة العامة بالعراقيين أن "لايترددوا في الإبلاغ وتقديم المعلومات للجهات الاستخبارية عن هذه العناصر الخارجة على القانون. فالشعب العراقي وقواته الأمنية بكل تشكيلاتها من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة ستفرض في النهاية هيبة وإرادة الدولة وتحقق الأمن والسلام".

هجوم للمرة الثانية خلال أسبوع

هذا وقال مسؤولان أمنيان عراقيان إن وابلاً من الصواريخ أصاب معسكر التاجي، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها القاعدة التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لهجوم هذا الأسبوع. وتحدث المسؤولان، السبت، بشرط عدم الكشف عن اسميهما التزاما باللوائح.

وقال المسؤولان إن أكثر من عشرة صواريخ سقطت داخل القاعدة، بعضها أصاب مناطق التحالف، بينما سقط البعض الآخر على مدرج تستخدمه القوات العراقية.

هجوم غير عادي

وكان الهجوم غير عادي لأنه وقع خلال النهار. وعادة ما وقعت الاعتداءات السابقة على القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية خلال الليل.

وذكرت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن القصف استهدف الجانب العراقي من قاعدة التاجي، مضيفة أنه تم العثور داخل مرآب على منصة إطلاق الصواريخ في منطقة أم العظام في بغداد، وألقي القبض على صاحب المرآب، وجرى إحالة جميع منتسبي نقطة التفتيش القريبة من المكان إلى التحقيق. وذكرت العمليات المشتركة إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي في استهداف القاعدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قُتل ثلاثة جنود، بينهم أميركيان، عندما تعرضت القاعدة لهجوم هو الأكثر دموية للقوات الأميركية في العراق منذ هجوم صاروخي في أواخر ديسمبر/كانون الثاني على قاعدة عراقية، أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وأطلق سلسلة من الهجمات الثأرية التي جعلت العراق على شفا الحرب.