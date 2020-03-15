شاهد.. حريق هائل داخل مقر النجباء في النجف

نشب حريق في مقر حركة النجباء في محافظة النجف، مساء السبت، فيما اعتبرت الحركة أن "تماساً كهربائياً تسبب في هذا الحريق"، بينما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن "طبيعة الحادث هي احتراق مجموعة من الكرفانات مجاورة لبعضها داخل مقر الحركة".

ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق من دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، أعلنت أن معسكر التاجي تعرض ظهر السبت "إلى عدوان سافر آخر بعد سقوط 33 صاروخاً من نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد عثرت قواتنا على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها".

وقبل نحو شهر، هدد زعيم ميليشيا النجباء العراقية، أكرم الكعبي، القواعد الأميركية في العراق، موضحا أنهم جاهزون للثأر لمقتل قياداتهم والانتقال من حالة الدفاعِ إلى الهجوم.

يذكر أن ميليشيا النجباء تتبع لإيران وتعمل بأوامرها في العراق وسوريا. وأشار الكعبي إلى أن ميليشيا النجباء ترصد كل تحركات القواعد الأميركية في عينِ الأسد وكي وان، والتاجي، والمطار، وساذر وغيرها، وكذلك حركتهم الجوية.