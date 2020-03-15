عبر مكبرات الصوت.. أمن البصرة يمنع التجول بسبب كورونا

طالبت القوات الأمنية في محافظة البصرة، أمس السبت، من المواطنين عدم الخروج من المنازل اعتباراً من اليوم إلا للضرورة القصوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

القوات الامنية في #البصرة توجه بعدم الخروج من المنازل الا للحالات القصوى ..



هذه مسؤولية وطنية و اخلاقية و انسانية اذا انت صحتك تتحمل غيرك ما تتحمل صحته ..#كورونا #العراق pic.twitter.com/uBFHUpzkuu — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) March 14, 2020

وعبر مكبرات الصوت، طالب الأمن العراقي المواطنين عدم الخروج من المنازل لمدة ثلاثة أيام، وأضاف أن هذا الإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، إلا في الحلات الطارئة، واستجابة لمقررات خلية الأزمة.

وأوضحت أن "هذه مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية، وقالت: "إذا صحتك تتحمل فغيرك ما تتحمل صحته ..".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء. وشددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مؤكدة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".

محاسبة المخالفين

ودعت الجهات المعنية إلى "محاسبة المخالفين حسب القوانين النافذة"، مهيبة بالجميع "الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة في ما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعا لانتقال المرض".

وأسفر فيروس كورونا عن وفاة عشرة أشخاص حتى أمس في العراق مع تسجيل 93 إصابة. ومن بين الوفيات إمام مسجد في السليمانية كان يبلغ من العمر 70 عاماً، إضافة إلى 28 إصابة بالوباء في الإقليم الشمالي.