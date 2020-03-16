الصحة العراقية: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا

سجَّلت وزارة الصحة العراقية، الأحد، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 124 حالة إصابة مؤكدة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف، مبينة أن عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 26 حالة، و9 حالات وفاة.

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وجاءت الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:

- 7 حالات في بغداد / الرصافة

- حالتان في بغداد / الكرخ

-حالة واحدة في ميسان

- حالة واحدة في ديالى

- حالة واحدة في الديوانية

- حالتان في النجف

- مجموع الإصابات : 124

- مجموع حالات الشفاء: 26

-مجموع الوفيات: 98

هذا وأكدت وزارة الصحة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة، كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.