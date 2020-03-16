العراق يعلق الرحلات الجوية لمنع انتشار كورونا

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، الاثنين، تعليق كافة الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس/آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بعدما علّق العراق، أمس الأحد، جميع الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي لنفس الفترة.

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إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية إجراءات في بغداد والنجف وكربلاء وكركوك في مواجهة فيروس كورونا. كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، وأيضاً فرض حظر للتجوال لمدة 6 أيام كمرحلة أولية ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء القادم.

وأعلن محافظ بغداد، تعطيل الدوام الرسمي بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس لدوائر المحافظة.

يذكر أن فيروس كورونا أدى إلى وفاة 98 شخصا في العراق، مع تسجيل 124 إصابة في عموم البلاد.

وكانت خلية الأزمة أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارات جديدة للوقاية، تضمنت منع التنقل بين المحافظات لغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري.