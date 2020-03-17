اسم جديد لحكومة العراق.. صالح يكلف الزرفي

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وكان الزرفي مسؤولا سابقا في الإدارات التي تتابعت على العراق منذ 2003، بعد الإطاحة بصدام حسين من السلطة.

كما يتزعم ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

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يأتي هذا بعد أن فشلت اللجنة السباعية (المؤلفة من أبرز 7 كتل شيعية في البرلمان العراقي) في التوافق على اسم موحد لتشكيل الحكومة.

وكان رئيس تحالف "سائرون" نبيل الطرفي، أعلن في بيان الاثنين، أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة، بدلاً من الحكومة المستقيلة الحالية، داعياً رئيس الجمهورية إلى "ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".

كما أتى تكليف الزرفي بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في مطلع آذار/مارس الجاري، عن تشكيل الحكومة، داعياً الشعب العراقي إلى الاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية كي لا تضيع تضحياتهم.

من هو عدنان عبد خضير عباس مطر الزرفي؟

ولد الزرفي في محافظة النجف عام 1-1-1966، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في المدينة.

يحمل بكالوريوس في الشريعة من جامعة الكوفة، كما حصل على الماجستير من جامعة الكوفة أيضاً.

انتمى لحزب الدعوة في العام 1983، ثم اعتقل وحكم عليه بالسجن المؤبد في سجن أبو غريب عام 1988.

بعد أحداث العام 1991 وانسحاب الجيش العراقي من الكويت، هرب من السجن بتاريخ 22/1/1991.

واشترك في الانتفاضة الشعبانية 1/3/1991 في النجف، حيث أصيب خلالها.

بعد سقوط نظام صدام حسين أسس حركة الوفاء العراقية 2004، بعدها سافر لاجئا من عام 1994 وحتى 2003 إلى الولايات المتحدة.

أصبح محافظا لمدينة النجف بين عامي 2004-2005، ثم عضو في مجلس المحافظة ورئيس كتلة الوفاء للنجف عام 2006.

أعيد انتخابه محافظا للنجف بين عامي 2013 و2015.

كما شغل الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، وهو حاليا نائب في البرلمان العراقي.