الإصابات بكورونا ترتفع في العراق.. تسجيل 21 حالة جديدة

سجَّلت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 154 حالة إصابة مؤكدة.

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وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت كالتالي:

- ١٥ حالة في الرصافة

- حالتان في مدينة الطب

- حالة واحدة في البصرة

- ٣ حالات في كربلاء

- حالة وفاة واحدة في واسط

كما بينت أن عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 41 حالة، و11 حالة وفاة.

هذا وأكدت وزارة الصحة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة، كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.

إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية إجراءات مشددة حيث أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، الاثنين، تعليق كافة الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس/آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بعدما علّق العراق، أمس الأحد، جميع الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي لنفس الفترة.

كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، وأيضاً فرض حظر للتجوال لمدة 6 أيام كمرحلة أولية ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء القادم.

وأعلن محافظ بغداد، تعطيل الدوام الرسمي بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس لدوائر المحافظة.