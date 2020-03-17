أول مطالب صالح من رئيس الحكومة العراقية المكلف

بعد إعلانه تكليف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إنه "يأمل في إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يكلف @adnanalzurfi بتشكيل حكومة عراقية جديدة خلال مدة أقصاها 30 يوما وهي الفترة التي حددها الدستور العراقي. pic.twitter.com/cegXqRNFC2 — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) March 17, 2020

وفي التفاصيل، أفاد بيان لرئاسة الجمهورية العراقية بأن صالح طالب رئيس الوزراء المكلف بـ"العمل لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وتحقيق تطلعات العراقيين، وتلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة العراق واستقراره وأمنه".

وكلف المرشح الزرفي تشكيل الحكومة، بحسب ما أعلنت الوكالة الرسمية الثلاثاء، في حضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

"الزرفي.. مسؤول مخضرم"

وأتى تكليف الزرفي بعدما فشلت اللجنة السباعية (المؤلفة من أبرز 7 كتل شيعية في البرلمان العراقي) في التوافق على اسم موحد لتشكيل الحكومة.

والزرفي مسؤول سابق في الإدارات التي تتابعت على العراق منذ 2003، بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. كما يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اعتذر في مطلع آذار/مارس الجاري عن تشكيل الحكومة العراقية، داعياً الشعب العراقي إلى الاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية كي لا تضيع تضحياتهم.

وأتى اعتذاره بعد أن فشل البرلمان لعدة مرات في تأمين النصاب للتصويت على التشكيلة الوزارية، وسط انقسام سياسي حاد في البلاد.

يذكر أن احتجاجات شعبية واسعة اندلعت في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، للمطالبة بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات نيابية مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصراً.