العراق.. إغلاق الحركة في مطار النجف الدولي بالكامل

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء على تليغرام، نقلا عن محافظ النجف لؤي الياسري، تأكيده إغلاق الحركة في مطار النجف الدولي بالكامل.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة العراقية، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتسجيل ثماني حالات جديدة، خمس منها في بغداد واثنتان في السليمانية وواحدة في كربلاء، حيث قررت السلطات العراقية إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع إيران، وإمهال المواطنين أسبوعاً للعودة منها.

جاء ذلك ضمن جملة من القرارات التي اتخذتها "خلية الأزمة" بعد اجتماعها، الجمعة، وقاية من فيروس كورونا الجديد، وحفاظاً على أرواح المواطنين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

العودة قبل 15 مارس

وطالبت اللجنة المعنية العراقيين المقيمين في إيران بالعودة قبل 15 مارس/آذار الحالي، قبل أن تغلق جميع المنافذ الحدودية عن استقبالهم، باستثناء مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل.

كما شملت القرارات وقف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران ودولة الكويت من 8 مارس ولغاية 15 من الشهر ذاته، على أن يراجع القرار بحسب مستجدات الإصابة ورؤية وزارة الصحة وتقييمها، والإبقاء على عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية "بشرط تقديم شهادة صحية تؤكد سلامة الطواقم والبضائع من الفيروس".

إلى ذلك، رأت اللجنة فتح المراكز التجارية لمدة 3 ساعات "لغرض توفير المستلزمات المعاشية الضرورية" من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر.

كما أعلنت "خلية الأزمة" استمرار تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والتعليمية كافة، ويشمل ذلك معاهد التدريس الخصوصي حتى 21 مارس، إضافة إلى منع التجمع في الأماكن العامة، وإيقاف دخول الوافدين القادمين من فرنسا وإسبانيا، والدول التي تم ذكرها سابقاً باستثناء الوفود الرسمية والدبلوماسية.