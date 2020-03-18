سقوط صاروخي كاتيوشا خارج المنطقة الخضراء في بغداد

أعلن الجيش العراقي في بيان أن صاروخين سقطا خارج المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد الثلاثاء دون أن يسببا أي إصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الكولونيل ميليس بي.كاجينس، على تويتر إن "العراقيين يحققون بالتفجيرات التي وقعت في بغداد".

كما أضاف أنه "حتى الساعة 11 مساء (بتوقيت بغداد)، لم تطلق صواريخ على معسكر التاجي في بغداد. ولم تحدث انفجارات في بغداد بالقرب من منشآت أميركية/تابعة لقوات التحالف".

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يذكر أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، إلى حماية قوات التحالف الدولي المتواجدة على الأراضي العراقية، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة الاثنين.

وحذر بومبيو من أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية للدفاع عن النفس، وحماية الجنود الأميركيين. كما أبلغ عبد المهدي بأن أميركا ستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة للدفاع عن النفس إذا هوجمت.

إلى ذلك، أفاد بيان الخارجية بأن بومبيو "شدد على ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن تلك الهجمات"، مؤكداً أن بلاده "لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأميركيين وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعاً عن نفسها".

وذكر مسؤولون أميركيون وعراقيون أن الرجلين تحدثا، مساء الأحد، بعد أن أصيب ثلاثة جنود أميركيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال 3 أيام على قاعدة التاجي العراقية شمال بغداد.

يشار إلى أن القاعدة التي تضم قوات أميركية وبريطانية، تعرضت لهجومين خلال 3 أيام، يومي الخميس والسبت الماضيين، ما أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وبريطاني وإصابة آخرين، في الهجوم الأول، في حين أدى الهجوم الثاني، السبت، إلى إصابة عنصرين من الدفاع الجوي العراقي بجروح خطيرة، نتيجة سقوط صاروخين على مدرج الطائرات العراقية، إضافة إلى جرح ثلاثة عناصر من القوات الأميركية حالتهم مستقرة.