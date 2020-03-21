200 مخالف لحظر التجول ببغداد.. العراقيون لا يلتزمون

بعد مناشدة الرئاسات الثلاث العراقيين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة لا سيما لجهة تجنب التجمعات وعدم الاختلاط، والبقاء في المنازل، وسط عدم التزام من قبل العديد من المواطنين، أعلنت عمليات بغداد مساء الجمعة أنه تم القبض على 202 مخالف لقرار حظر التجوال، وسوف يتم إحالتهم للقضاء المختص.

موضوع يهمك مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، وتوجه عدة بلدان عربية وأوروبية إلى فرض حجر على السكان، شدد المسؤولون في... وزراء الكويت يناشدون: نستحلفكم بالله ابقوا في منازلكم العرب و العالم

وأوضحت في بيان في ساعة متأخرة الجمعة:" أن القوات الأمنية تواصل بتشكيلاتها كافة الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، وقد تمكنت من إلقاء القبض على ٢٠٢ مخالف للأوامر الصادرة بشأن الحظر للوقاية من كورونا، كما حجزت ٣٦ عجلة وفرضت ١٤٨٣ وصل غرامة في جانبي الكرخ والرصافة.

إلى ذلك، أكدت أنها مستمرة بإجراءاتها وستحاسب المخالفين بشدة ولن تتهاون في تطبيق الأوامر الصادرة من الجهات المختصة.

كما دعت الجميع إلى مساعدة القوات الأمنية والبقاء في المنازل حتى زوال الخطر بحسب تقديرات الجهات المعنية.

توافد الزوار إلى الكاظمية

يأتي هذا في وقت لا يزال العديد من العراقيين يتوافدون إلى الكاظمية في العاصمة بغداد من أجل زيارة بعض مرقد الإمام موسى الكاظم

فعلى الرغم من فرض حظر التجول في أكثر من نصف محافظات البلاد الـ18، منذ مساء الثلاثاء الماضي للحد من انتشار الوباء، توجه عدد من العراقيين خلال الأيام الماضية لزيارة المرقد .

ويصادف السبت ذكرى "الكاظم" سابع الأئمة لدى الشيعة الاثني عشرية، ويقع ضريحه في بغداد على ضفاف نهر دجلة.

وعادة ما يقوم الزوار الشيعة بالتوجه إليه مشياً، لإقامة الصلاة وإحياء ذكراه لأيام عدة.

208 إصابات بكورونا والوفيات 17

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت في بيان صحفي: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الإيجابية 15 إصابة جديدة". وأضافت أن "اثنتين من الإصابات كانتا في بغداد الرصافة، وأربع حالات في بغداد الكرخ، وحالتين في محافظة النجف، وحالتين في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في محافظة السليمانية".

كما أشارت إلى تسجيل 3 وفيات جديدة، واحدة في البصرة وواحدة في بغداد الكرخ، وأخرى في الرصافة (مدينة الطب).

إلى ذلك، أوضحت أن مجموع الإصابات بلغ 208 والوفيات 17 حالة.