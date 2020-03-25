العراق: سنعتقل من يخالف حظر التجول

بعدما ارتفع مجموع الإصابات المشخصة في العراق بفيروس كورونا 316، والوفيات 27، إثر إعلان وزارة الصحة العراقية تسجيل 50 إصابة جديدة، الثلاثاء، حذرت قيادة عمليات بغداد مجدداً من خرق حظر التجول المفروض في العاصمة بغداد إلى جانب محافظات عدة في البلاد.

وأكدت أن كل من يخرق الحظر المفروض بهدف الحد من انتشار الفيروس سيتعرض للاعتقال.

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في التفاصيل، أعلنت العملية في بيان صدر مساء الثلاثاء، أنه ونظرا للتطورات الصحية الخطيرة التي سببها انتشار وباء كورونا وتأثيره على العالم بشكل عام، وتسببه بوقوع آلاف الوفيات وأضعافها من الإصابات، اضطرت الجهات الأمنية إلى اتخاذ تدابير سريعة لازمة لحماية أمن وسلامة البلاد.

كما طلبت من المواطنين التعاون مع القوى الأمنية وعدم خرق حظر التجول، لأهمية الأمن الصحي للمواطن والمجتمع، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تصاعد الإصابات بين المواطنين.

"بشكل حازم وصارم"

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية تتحمل مسؤولية حماية الأهالي وتطبيق القانون بشكل كامل، لذا هي متواجدة في جميع قواطع المسؤولية لتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بحظر التجول، وبشكل حازم وصارم، بحسب البيان.

وشددت أيضا على ضرورة عدم خرق حظر التجول إلا في الحالات الطارئة، وعدم الخروج من البيوت إلا لشخص واحد للتسوق وبالتعاون مع القوات الأمنية التي ستقف مع المواطنين بكافة صنوفها من جيش وشرطة.

إلى ذلك تابعت قيادة العمليات أنها تسعى لحماية جميع مناطق العاصمة من تفشي الوباء، وما على المواطنين إلا الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من قبل القوات الأمنية والجهات المختصة الأخرى، منوهة بأنه في حال عدم الالتزام، فإنها ستتصرف بحزم وتعتقل أي شخص يخرق حظر التجول الصحي، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، داعية المواطنين إلى الالتزام الكامل.

50 إصابة جديدة

يذكر أن مختبرات وزارة الصحة العراقية كانت أكدت، الثلاثاء، تشخيص 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينها 13 في النجف و11 في البصرة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات جديدة.. اثنتان في كربلاء وواحدة في نينوى وأخرى في السليمانية. وتم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة، منها 9 في السليمانية.

وبهذه التطورات، يبلغ مجموع الإصابات المشخصة في العراق بفيروس كورونا 316، والوفيات 27، ومجموع حالات الشفاء 75.