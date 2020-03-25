القوات الفرنسية تغادر أراضي العراق.. بتنسيق مع بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، الأربعاء، مغادرة القوات الفرنسية الأراضي العراقية.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية وتم إخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الدولي".

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأربعاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه أنه "لغاية... 333 حالة كورونا في لبنان.. وهذا ما قالته وزيرة مصابة العرب و العالم

كما أكد أن "مغادرة القوات الفرنسية تأتي حسب الاتفاقات التي جرت مع الحكومة العراقية".

وتسلمت القوات العراقية، بشكل رسمي قاعدة القائم على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، في 17 مارس الحالي، تسليم قاعدة القائم لقوات الأمن العراقية، وذلك بعدما كشف عن عملية إعادة تمركز لقواته المتواجدة في القواعد العسكرية هناك.

يشار إلى أنه سبق وأعيد تموضع بعض القوات إلى مواقع للتحالف في سوريا المجاورة، إضافة إلى مدافع، بينما سيتم إرسال البعض الآخر إلى قواعد أخرى في العراق أو إلى الكويت.

وبالإضافة إلى القائم، من المقرر سحب القوات من قاعدتي القيارة وكركوك في شمال العراق بحلول نهاية نيسان/إبريل المقبل.

ورغم أن قاعدة القائم لم تتعرض لهجمات صاروخية، إلا أن قاعدتي القيارة وكركوك تعرضتا لهجمات في الأشهر الأخيرة.