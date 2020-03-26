ارتفاع ضحايا كورونا في العراق.. 36 إصابة جديدة ووفاة 7

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراقي، الخميس، عن تسجيل 36 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد موزعة كالتالي: 8 في بغداد الرصافة، 1 في بغداد مدينة الطب، 1 في بغداد الكرخ، 9 في البصرة، 7 في كربلاء، 5 في النجف، 2 في واسط، 1 في السليمانية، 1 في كركوك، 1 في ذي قار.

موضوع يهمك مع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران بشكل يومي، ولعل آخر ارتفاع ما سجل اليوم الخميس، إذ أعلنت السلطات أن العدد... روحاني متفائل.. ومسؤول في الداخلية "لم نصل للذروة بعد" إيران

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة موزعة كالتالي: 2 في بغداد الرصافة، 1 في بغداد مدينة الطب، 2 في كربلاء، 1 في الكثنى، 1 في بابل.

إلى ذلك تم تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة وهي كالتالي: 8 في بغداد الرصافة، 3 في بغداد مدينة الطب، 2 في بغداد الكرخ، 1 في الديوانية، 1 في بابل، 1 في النجف.

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات الكلي بلغ 382، إضافة إلى وفاة 36، وشفاء 105.

كما أكدت على تنفيذ توصياتها وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعلى اتباع إرشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية وتجنب التجمعات لاحتواء الإصابات ومنع انتشار الوباء.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، تمديد حظر التجول في عموم محافظات البلاد حتى الحادي عشر من نيسان/إبريل المقبل.

إلى ذلك ذكرت الحكومة في بيان أنها مددت حظر السفر داخل البلاد ومن وإلى مطاراته حتى الحادي عشر من نيسان/إبريل المقبل.

كما وجه رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، بغلق المناطق التي تظهر فيها إصابات بكورونا بالكامل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت الأحد فرض حظر للتجول في عموم محافظات البلاد.