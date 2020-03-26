التحالف الدولي يسلم قاعدة القيارة للقوات العراقية

سلّم التحالف الدولي ضد داعش قاعدة القيارة الجوية في نينوى إلى القوات العراقية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس.

وكتب المتحدث باسم التحالف مايلز كاغينز على حسابه في "تويتر": "تواجد بعثات التحالف الدولي في العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش فقط. قيادة قوات التحالف تسلم مقراتها في داخل القواعد العراقية إلى وزارة الدفاع العراقية. وكذلك المئات من جنود المدربين يغادرون مؤقتًا من أجل سلامتهم من فيروس كورونا المستجد".

والعراق، الحدودي مع إيران التي ضربها وباء كورونا بشدّة، فرض، الأحد، إجراءات صارمة للغاية للحد من تفشّي كورونا المستجد الذي أصاب 350 شخصاً، توفي منهم 29. كما أعلنت السلطات العراقية، اليوم، تمديد حظر التجول في عموم محافظات البلاد حتى 11 نيسان/أبريل المقبل.

انسحاب الجنود الفرنسيين والتشيكيين

وكانت رئاسة الأركان الفرنسية قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أن باريس قررت سحب جنودها من العراق حيث يشاركون في عمليات تدريب، وذلك "خصوصاً" بسبب تفشّي وباء كورونا في هذا البلد.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، إنه "بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قرّر التحالف (الدولي الذي تقوده واشنطن) تعديل حجم انتشاره في العراق وتعليق أنشطة تدريب قوات الأمن العراقية مؤقتاً ولا سيما بالنظر إلى الأزمة الصحية".

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وأضافت أنه بناء عليه "قرّرت فرنسا أن تعيد إلى الوطن، حتى إشعار آخر، جنودها المنتشرين في العراق في إطار عملية شامال" والبالغ عددهم تقريباً 200 عسكري، بعضهم يشارك في تدريب القوات العراقية والبعض الآخر في رئاسة أركان قوات التحالف في بغداد.

بدوره، أعلن الجيش التشيكي، الثلاثاء، أنه سحب 30 جندياً من العراق بسبب مخاوف أمنية وقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الجيش الأميركي، الذي يشكل الغالبية العظمى من القوات الأجنبية المنتشرة في العراق، أعلن الأسبوع الماضي سحب قواته من قواعد صغيرة يمكن أن تتعرض فيها لهجمات مجموعات الحشد الشعبي الموالي لإيران، لإعادة تجميعها في قواعد أكبر وتتمتع بحماية أكبر.

وحذرت القيادة المركزية من أنه "في المستقبل، نتوقع أن يدعم التحالف القوات العراقية من عدد أقل من القواعد، بعدد أقل من الأفراد"، مؤكدة أن التحالف "يبقى ملتزماً على الأمد الطويل" بالمعركة ضد تنظيم داعش.