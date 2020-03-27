بغداد.. سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء

أفادت مصادر العربية فجر الخميس بسقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء حيث توجد السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.

كما أفادت المصادر بتحليق مروحيات يعتقد أنها أميركية فوق المنطقة الخضراء في بغداد.

وفجر الخميس، سقط صاروخي كاتيوشا في نفس المنطقة أيضا.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إننا بحثنا في قمة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا.إلى ذلك أضاف... ترمب: بحثنا بقمة الـ20 سبل مكافحة كورونا أميركا

وتتعرض السفارة الأميركية في بغداد بشكل متكرر لهجمات بالصواريخ، عادة ما تقف وراءها الميليشيات الموالية لإيران.

وكان صاروخان من طراز كاتيوشا، سقطا قبل نحو أسبوعين على المنطقة الخضراء حيث توجد السفارة الأميركية، بالعاصمة العراقية بغداد، هذا ليصبح الهجوم الأخير هو الرابع من نوعه خلال هذا الشهر.

هجمات متكررة

كانت تلك المنطقة تعرضت للهجوم الأول في مطلع مارس، ولم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما تمكنت القوات الأمنية من العثور على منصة الصواريخ التي شنت الهجوم.

وصعدت الميليشيات العراقية الموالية لإيران مؤخرا هجماتها ضد السفارة الأميركية في بغداد، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية في يناير الماضي.

يشار إلى أن هجوم اليوم الجمعة هو السادس والعشرون منذ نهاية أكتوبر ضد مصالح أميركية في العراق، ويأتي بعد أيام من هجوم مماثل استهدف قاعدة التاجي وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومجندة بريطانية.