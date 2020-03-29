الزرفي: ملتزمون بانتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين

أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، السبت، أن من أولويات حكومته، تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.

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في التفاصيل، أعلن مكتب الزرفي في تغريدة له عبر تويتر عقب استقبال الرئيس المكلف سفراء دول الاتحاد الأوربي في العراق، أن رئيس الحكومة المكلف عبر عن تعازيه لجميع الدول الأوروبية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا، مبديا تعاطفه مع أسر الضحايا في دول الاتحاد التي طالما وقفت إلى جانب العراق في الكثير من القضايا الملحة والمصيرية، بحسب التغريدة.

وأضاف أن من أولويات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي والتصدي للانهيار المالي وللإقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون.

كما استعرض الزرفي حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار كورونا وما خلفه من تداعيات شلت حركة الاقتصاد والسوق العالمية.

بالمقابل، أعرب السفراء عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة البلاد بالمنطقة والعالم.

رئيس الوزراء المكلف @adnanalzurfi يلتقي، صباح اليوم ، سفراء دول الإتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد.



واستعرض رئيس الوزراء المكلف حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وماخلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية. pic.twitter.com/bHDM6gp3C9 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 28, 2020

إصابات جديدة

يشار إلى أن وزارة الصحة والبيئة في العراق كانت أعلنت، الخميس، تسجيل 36 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد موزعة كالتالي: 8 في بغداد الرصافة، 1 في بغداد مدينة الطب، 1 في بغداد الكرخ، 9 في البصرة، 7 في كربلاء، 5 في النجف، 2 في واسط، 1 في السليمانية، 1 في كركوك، 1 في ذي قار.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة موزعة كالتالي: 2 في بغداد الرصافة، 1 في بغداد مدينة الطب، 2 في كربلاء، 1 في الكثنى، 1 في بابل.

إلى ذلك تم تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة وهي كالتالي: 8 في بغداد الرصافة، 3 في بغداد مدينة الطب، 2 في بغداد الكرخ، 1 في الديوانية، 1 في بابل، 1 في النجف.

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات الكلي بلغ 382، إضافة إلى وفاة 36، وشفاء 105.

إلى ذلك أكدت على تنفيذ توصياتها وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعلى اتباع إرشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية وتجنب التجمعات لاحتواء الإصابات ومنع انتشار الوباء.