العراق.. 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن وزارة الصحة بتسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 547 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 42.

موضوع يهمك يجتاح وباء كورونا الجديد أنحاء القارة الأوروبية مما أسفر عن فرض قيود على الحياة العامة، وضغوط غير مسبوقة على المستشفيات.... محنة الولادة في زمن كورونا.. الوحدة والعدوى صحة

عزل المناطق الموبوءة

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد كشفت الأحد، عن توجيه أمني بعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا للحد من انتشاره.

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هناك توجهاً أمنياً من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات بعزل المناطق الموبوءة للحد من تفشي الفيروس، مؤكداً أن "هذا الأمر تحدده وزارة الصحة لكي لا تصبح هناك بؤر لتفشي الوباء، مضيفا أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة والأمن الوطني وبإشراف ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حالة استنفار أمني لمواجهة الوباء، بحسب تعبيره.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن مديرية الاستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع قامت بحملات تعقيم لبعض المناطق، فضلاً عن توزيع السلات الغذائية على العوائل.

كارثة تطرق الأبواب

في السياق أيضا، شدد على ضرورة التهيؤ لمواجهة وباء كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية لاسيما بحظر التجوال والبقاء في منازلهم، ومحذراً من كارثة إنسانية في حال عدم الالتزام بالإجراءات الصحية.

وحول العمليات العسكرية ضد داعش، أكد رسول على استمرار العمليات العسكرية من قبل الفرقة ١٦ وقيادة عمليات الجزيرة، لملاحقة ما تبقى من عناصر داعش الإرهابي في محافظة نينوى وجنوب الموصل.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم أمس السبت، القبض على أكثر من 3 آلاف مخالف لإجراءات حظر التجوال.

وقرر مجلس الوزراء تمديد حظر التجوال لغاية الـ 11 من نيسان المقبل.