العراق.. تمديد حظر التجول في كربلاء إلى 11 أبريل

ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في العراق، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، الاثنين، تمديد حظر التجول إلى 11 أبريل.

هذا وعقدت الخلية مؤتمراً صحافياً وقررت من خلاله أيضاً إرسال ثلاثة أفواج أمنية ونشرها على المداخل الخارجية للمحافظة، من أجل منع دخول أي زائر"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما تقرر حجر الوافدين كافة خلال الزيارة الشعبانية من داخل وخارج المحافظة".

فيما أعلنت شرطة كربلاء عن اعتقال 150 مخالفاً لقرار حظر التجوال.

18 إصابة جديدة في النجف

من جانبها، أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن "عدد الإصابات الكلي في المحافظة بلغت 99 إصابة وبواقع 16 حالة شفاء و4 حالات وفاة، فضلا عن مغادرة حالتين إلى بلدهما إيران".

وأكد البيان على "اتخاذ الإجراءات العلاجية كافة للمصابين"، داعيا "المواطنين إلى الالتزام بتوصيات خلية الأزمة وبقرار حظر التجول".

هذا وكانت وزارة الدفاع العراقية كشفت، أمس الأحد، عن توجيه أمني بعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا للحد من انتشاره.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توجهاً أمنياً من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات بعزل المناطق الموبوءة للحد من تفشي الفيروس"، مؤكداً أن "هذا الأمر تحدده وزارة الصحة لكي لا تصبح هناك بؤر لتفشي الوباء".