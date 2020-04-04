التحالف الدولي يغادر قاعدة الحبانية في العراق

تسلمت القوات العراقية، السبت، الجناح الخاص بالتحالف الدولي في قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وبحسب الوكالة، تسلم "سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد العسكري وقيادة العمليات المشتركة وعدد من القادة العسكريين الجناح الخاص بالتحالف الدولي في قاعدة الحبانية".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان أنه "بناء على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية، بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".

موضوع يهمك أقرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، في دبي، السبت، تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد،... دبي.. عملية تعقيم كاملة لمدة أسبوعين على مدار 24 ساعة العرب و العالم

وكان المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي ضد داعش، مايلز كاغينز، قد أعلن على تويتر، مغادرة التحالف قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) بمحافظة الأنبار العراقية بعد أشهر من التخطيط.

وقال كاغينز إن "500 من منتسبي أفراد قوات التحالف سيغادرون"، مضيفاً أنه سيتم "نقل معدات ومبان بما يقرب من 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية".

إلى ذلك أكد أن "قوات الأمن العراقية كانت ومازالت قادرة على التصدي لداعش في محافظة الأنبار".

قاعدة K1

يشار إلى أنه في 29 مارس الماضي، أعلن كاغينز أن "مراسم تسليم قاعدة K1 الواقعة في محافظة كركوك شمال البلاد إلى القوات العراقية جاء بعد النجاح والعمل والتنسيق المشترك مع الحكومة العراقية".

وقال إن "الانسحاب من القاعدة وتسليمها للقوات العراقية خطط له منذ أشهر"، مؤكداً استمرار التحالف في محاربة عصابات "داعش" الإرهابية والعمل المشترك لإسناد القوات العراقية في مختلف المجالات.