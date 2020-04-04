جديد كورونا بالعراق.. مطالبات بوقف الرسائل "غير الواقعية"

أعلنت خلية الأزمة النيابية في العراق، السبت، البدء بزيارة عدد من محافظات البلاد لا سيما الأكثر تعرضاً للإصابة بفيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وطالبت الخلية بإيقاف رسائل الاطمئنان "غير الواقعية" إلى المواطن من قبل بعض المسؤولين التنفيذيين.

موضوع يهمك أعلن وزير الأوقاف المصري، السبت، أنه إذا استمر نشاط فيروس كورونا بالتفشي فإن المساجد ستغلق في رمضان.وأكد الدكتور محمد... "أوقاف" مصر: لن نفتح المساجد برمضان إذا استمر الوباء مصر

وقالت إن "ما يحدث في الناصرية في هذا الظرف الاستثنائي "فتنة" ستدمر كل الجهود المتخذة لمواجهة وباء كورونا".

كما قررت التوجه إلى النجف وكربلاء وبابل الأحد، مطالبة بدعم القوات الأمنية في بغداد والمحافظات وتشديد إجراءاتها في منع كل أشكال كسر الحظر.

إلى ذلك سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، السبت، 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: 3 في بغداد/كرخ، 9 البصرة، 34 النجف، 4 السليمانية، 6 أربيل، 1 ديالى، و1 المثنى. وسجلت حالتا وفاة، واحدة في البصرة وأخرى في الكرخ.

كما تم تسجيل 33 حالة شفاء تام، موزعة كالتالي: 3 النجف، 2 مدينة الطب، 12 البصرة، 6 أربيل، 6 دهوك، 1 نينوى، 2 واسط.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع الإصابات بلغ 878، والوفيات 56، وحالات التعافي 259.