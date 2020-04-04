الناصرية.. مقتل رجل أمن باشتباكات مع مخالفي حظر التجول

أفاد مراسل العربية/الحدث في العراق بمصرع عنصر أمن متأثراً بجراحه أثناء مواجهات بين قوات الشغب ومتظاهرين خالفوا فرض حظر التجوال في الناصرية جنوب البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 13 شخصا.

واتخذ العراق قبل أيام تدابير عديدة لمنع انتشار الوباء العالمي على أراضيه، منها حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية. ويسري حظر للتجول في العراق حتى 11 أبريل/نيسان الجاري.

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غرامة بـ 25 مليون دينار عراقي

وكانت وزارة الصحة في البلاد، قد أعلنت على فيسبوك، الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 820، مؤكدة شفاء 24 شخصاً، وارتفاع إجمالي الحالات المتعافية إلى 226.

في السياق أيضا، علقت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عمل وكالة "رويترز" في البلاد لمدة 3 أشهر، وطالبتها بالاعتذار على خلفية نشرها تقريراً "يهدد الأمن المجتمعي" يفيد بأن أعداد الإصابات بكورونا في العراق أكثر من تلك التي تعلنها وزارة الصحة.

وفرضت الهيئة غرامة مالية على الوكالة قدرها 25 مليون دينار عراقي، نحو 20 ألف دولار أميركي.

وكانت "رويترز" قد نشرت تقريراً قالت فيه إن ثلاثة أطباء من المشاركين بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات لرصد الإصابات بالفيروس ومسؤولا في وزارة الصحة العراقية ومسؤولا سياسيا كبيرا، كشفوا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 يفوق بآلاف الرقم المعلن.

إلى ذلك طلبت المصادر عدم ذكر أسمائها، فيما أمرت السلطات العراقية الطواقم الطبية بعدم الحديث لوسائل الإعلام.

"عار من الصحة"

بدورها، نفت وزارة الصحة العراقية، المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، ما ذكرته المصادر في تلك القصة عن وضع تفشي المرض.

كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في رسالة نصية أرسلها لرويترز، إن هذه المعلومات غير صحيحة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

إلى ذلك أكدت الوزراة، الجمعة، أن عدد الإصابات ارتفع بتسجيل 48 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إلى 820، مؤكدة شفاء 24 شخصاً، وارتفاع إجمالي الحالات المتعافية إلى 226.