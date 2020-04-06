سقوط عدة صواريخ على منشآت تابعة لشركة نفط أميركية بالبصرة

سقطت، اليوم الاثنين، عدة صواريخ على شركات نفطية أجنبية في مدينة البصرة العراقية وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية عراقية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق استهدفت فجرا بقذائف الهاون في منطقة البرجسية ومدينة الطاقة.

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية محلية، إن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب الحقول النفطية في البرجسية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الصواريخ استهدفت شركة هاليبرتون الأميركية التي تعمل هناك، وأن سقوطها أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية.

من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي على تويتر أن القوات الأمنية في محافظة البصرة تلاحق عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق 3 صواريخ كاتيوشا.

كما أعلنت عن العثور على منصة إطلاق الصواريخ وبداخلها ١١ صاروخا لم تطلق وقد جرى إبطالها وتفكيكها ولم تسجل أي خسائر تذكر.