العراق.. توجه بتمديد حظر التجول إلى 19 أبريل

أعلن وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة في العراق، جعفر علاوي، وجود توجه بتمديد حظر التجول وإعادة تنظيم دوام الموظفين، وذلك ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية، الاثنين، إن" حظر التجول سيمدد إلى يوم 19 من الشهر الجاري مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع العام والخاص".

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كما أشار إلى "تخويل الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسة 25%، لأن أجهزة الدولة توقفت خلال فترة الحظر".

إلى ذلك استبعد وجود مخاوف على الوضع الصحي في العراق مع تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً "وجود أدوية ومستشفيات مهيأة، فضلاً عن الكوادر الصحية المتهيئة بالكامل".

ونبه إلى أن "الوضع المالي أفضل من السابق، وتم توزيع بعض الأموال على المحافظات".

وعن عودة بعض الجالية إلى العراق، أوضح علاوي أن "الكوادر الطبية تعمل على تهيئة الأماكن المناسبة للحجر الصحي من أجل العمل على إعادتهم".

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر في وقت سابق تمديد حظر التجول في عموم محافظات العراق إلى 11 أبريل الحالي.

وبحسب وزارة الصحة والبيئة، فقد ارتفع مجموع الإصابات بكورونا في البلاد، إلى "961، ومجموع الوفيات إلى 61، مقابل شفاء 279 حالة".