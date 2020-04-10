بعد تفشي كورونا بالمحافظة.. النجف تضع خطة مواجهة جديدة

أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، عن تطبيق خطة جديدة لاحتواء فيروس كورونا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وقال نائب مدير صحة النجف الدكتور حسن هلوس في تصريح للوكالة إن "خلية الأزمة في المحافظة انتقلت من الخطة (أ) إلى الخطة (ب) بعد ازدياد أعداد المصابين بالفيروس إلى أكثر من مئتي إصابة لافتاً إلى أن "هذا القرار جاء بعد امتلاء أغلب مستشفيات المحافظة بالمصابين والمشتبه بهم بالإصابات".

وأكد هلوس أن "المحافظة لجأت إلى إشغال المراكز المتخصصة وتحويلها إلى مراكز حجر للمصابين من أجل السيطرة على الأعداد التي ازدادت مؤخراً كمركز الحروق ومركز تجميل الأسنان ومركز الديلزة ".

من جانب آخر، أوضح المشرف على تنفيذ مستشفى الحميات المهندس علي الخفاجي في تصريح للوكالة أن "هناك مستشفى على طريق نجف كربلاء كان مركزاً للطوارئ يتم تحويله حاليا لأن يكون مركزاً خاصاً بالحميات بسعة 60 سريراً ،وهو قيد الإنشاء وفي المراحل الأخيرة".

وأضاف أن "هناك مستشفى آخر بسعة 160 سريراً تبرع به رئيس مجلس النواب يستخدم لنفس الغرض، وهناك جناح أيضاً يحتوي على 24 غرفة تابعاً لمستشفى أمير المؤمنين سيتم أيضاً استخدامه لنفس الغرض بعد تغيير بسيط بالمواصفات فيه".

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يشار إلى أن آخر حصيلة رسمية لمحافظة النجف سجلت 253 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة وحتى الآن، في حين تماثل للشفاء أكثر من 90 شخصاً وتوفي 5 أشخاص.