العراق يسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

في التفاصيل، أفاد بيان صادر عن الوزارة، تسجيل 34 إصابة جديدة بالوباء العالمي في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل والبصرة.

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وأضاف، أنه تم تسجيل 4 وفيات في بغداد وكركوك والبصرة والسليمانية، مشيرا إلى أن الوزارة فحصت، 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق.

كما أشار البيان إلى أن مجموع الإصابات بلغ 1352 إصابة، والوفيات 76 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 640.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 109 آلاف و133 شخصاً على الأقل في العالم.