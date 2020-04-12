قرار لوزير الدفاع يثير ضجة في العراق.. وعميد يعلق

أثار قرار وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري نقل مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة العميد يحيى رسول، إلى دائرة شؤون المحاربين (الإمرة)، ضجة في العراق، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.

واعتبر عدد من المحللين السياسيين أنه قرار تعسفي، ينم عن عدم مهنية وحسد.

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وفي هذا السياق، علق المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي عل هذا القرار بتغريدة على حسابه على تويتر الأحد قائلاً: "لدي قناعة أقرب إلى الاعتقاد أن معظم وزراء الدفاع بعد عام 2003 هم خصوم وحسدة للضباط الشرفاء المحترفين. وزير الدفاع يحيل العميد الخلوق المهني يحيى رسول إلى دائرة المحاربين (على الإمرة) بقرار تعسفي؛ باطنه الحسد وظاهره عدم المهنية!"

رسول يعلق

في المقابل، اعتبر العميد يحيى رسول، الأحد صدور قرار نقله إلى دائرة شؤون المحاربين "أمر طبيعي"، مشدداً على "احترامه القرار الصادر عن وزير الدفاع".

وقال في تصريح لوكالة روداو المحلية "أنا ضابط عسكري وسأنفذ أي قرار يصدر من القيادات العليا"، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

يذكر أن رسول عين مديراً لمديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، بعدما كان يشغل منصب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة طوال فترة الحرب على داعش وكان يعد الواجهة العسكرية للقوات الأمنية ومسؤولاً عن التصريح بآخر التطورات الميدانية للإعلام.

يشار إلى أن قرار النقل هذا، ذكر بعملية نقل نائب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي إلى إمرة الجيش أواخر سبتمبر الماضي، وقد أثارت تلك الخطوة في حينها جدلاً كبيرا في البلاد لا سيما بعد أن رفض تنفيذ القرار، معتبراً أنه أشبه بالـ "عقوبة والإساءة لرتبته العسكرية"، قبل أن يعود لاحقاً ويتراجع على وقع تظاهرات مؤيدة له في حينه.