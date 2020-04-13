بعد أن أثار جدلاً.. عميد عراقي يوضح

"إنني ضابط في المؤسسة العسكرية العراقية العريقة، وأنفذ الأوامر التي تصدر من المراجع العليا في الوزارة".. بهذه الكلمات رد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، على قرار نقله إلى "الإمرة".

وغرّد رسول على تويتر مساء الأحد موضحاً: "إن الأمر الذي صدر هو نقلي إلى إمرة معاونية الإدارة وليس إلى إمرة مديرية المحاربين".

وكان قد أثار قرار وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، نقل رسول، ضجة في البلاد.

كما قال رسول لشبكة رووداو المحلية، الأحد، إن قرار النقل "أمر طبيعي"، مشدداً على "احترامه القرار الصادر من وزير الدفاع".

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، عُيِّن العميد يحيى رسول مديراً لمديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، بعدما كان يشغل منصب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة طوال فترة الحرب على "داعش"، وكان يعد الواجهة العسكرية للقوات الأمنية ومسؤولاً عن التصريح بآخر التطورات الميدانية للإعلام.

إلى ذلك أعاد هذا القرار إلى الأذهان، نقل نائب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي، إلى إمرة الجيش أواخر سبتمبر الماضي. وقد أثارت تلك الخطوة في حينها جدلاً كبيراً بالبلاد لا سيما بعد أن رفض تنفيذ القرار، معتبراً أنه أشبه بـ"العقوبة والإساءة لرتبته العسكرية"، قبل أن يعود لاحقاً ويتراجع على وقع تظاهرات مؤيدة له في حينه.