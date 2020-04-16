العراق يمدد حظر التجول حتى بداية رمضان

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الخميس، استمرار حظر التجول إلى بداية شهر رمضان، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً الأسبوع المقبل لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.في التفاصيل، أفاد بيان... العراق يسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا العراق

وعقدت اللجنة اليوم الاجتماع الرابع برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وتطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق.

بدوره، أشاد عبدالمهدي بـ"روح التعاون والتضامن التي تسود عمل جميع المساهمين في مكافحة الوباء والملاكات الصحية والتي أسهمت بتحقيق تقدم في هذا المجال المهم"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، كانت أعلنت، الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1415 إصابة.