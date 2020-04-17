تدخل أممي.. ابنة النجف المحروقة تفتح ملفات الجرائم

بالإضافة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وما يرافقها من أزمات اقتصادية وسياسية تعصف بالعراق، حذرت الأمم المتحدة من خطر آخر يكمن بتزايد حالات الانتحار والاغتصاب والاعتداء الزوجي والتحرش الجنسي بقاصرين، داعية البرلمان العراقي إلى الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري.

موضوع يهمك بعد أن هزت مأساتها مدينة النجف العراقية، قبل أن تتحول إلى قضية رأي عام في البلاد، استقطبت قصة ملاك الزبيدي ابنة العشرين... سفير على خط ابنة النجف التي أكلتها النار.. إنه العنف العراق



في التفاصيل، ناشدت الأمم المتحدة مجلس النواب العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري، وسط تقارير مثيرة للقلق تفيد بارتفاع حالات العنف القائم بالمجتمع بشكل عام وداخل الأسرة الواحدة بشكل خاص، خاصة مع تزايد التوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب الوباء.

كما أفادت بعثة المنظمة الأممية في العراق "اليونامي" في بيان صحافي، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق يعبرون عن قلقهم من ارتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة كوفيد 19 مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أحد التقارير أفاد بتعرض امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة للاغتصاب، وآخر عن اعتداء زوجي، وهناك واحد أفاد بانتحار امرأة جراء العنف الأسري وقيام امرأة بإشعال النار بنفسها بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، وغيرها.

على البرلمان الإسراع

طالبت البعثة إثر التقارير السلطات العراقية بضمان استمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين وزيادة الاستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم دور منظمات المجتمع المدني وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ابنة النجف المحروقة

يذكر أن قضية ملاك الزبيدي، ابنة النجف التي حرقت شغلت قصتها الرأي العام العراقي بعد أن أقدمت على حرق نفسها الأسبوع الماضي، إثر شجار مع زوجها، واتهامه بتعنيفها وضربها بشكل مستمر.

وأقدمت السلطات العراقية قبل أيام على توقيف 4 أشخاص على صلة بالقضية، بعد أن انتشرت مقاطع مصورة للفتاة والنار تلتهم جسدها، وأخرى وهي ملقاة على سرير في أحد المستشفيات تئن وجعا.

يشار إلى أن عدة تقارير محلية ودولية كانت أشارت سابقاً إلى ارتفاع نسبة العنف الأسري مع انتشار وباء كورونا، وفرض العديد من الدول إجراءات إغلاق وحجر وحظر تنقل.