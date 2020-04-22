الزرفي: لم يعد في العراق ما يُسرق.. شكلوا الحكومة

في تطور مفاجئ، دعا رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عدنان الزرفي، الأربعاء، المسؤولين إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في العراق، وذلك بالتزامن مع عودة التظاهرات مجدداً إلى الشوراع إثر فك الحظر.

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وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على توتير، قال الزرفي: "لم يعدْ في البلدِ ما يُسرق، شكلوا الحكومة وأريحوا الناس".

يشار إلى أن ناشطين مدنيين أفادوا بعودة التظاهرات من جديد في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بعد إعلان الحكومة رفع الحظر الجزئي.

وأضافت المعلومات أن المتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح الناشطين الذين تم اعتقالهم مؤخراً ولم تفصح السلطات الأمنية عن مصيرهم حتى اليوم.

لم يعدْ في البلدِ ما يُسرق ، شكلوا الحكومة واريحوا الناس . — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) April 21, 2020

استقال بعد "تهديدات"

يذكر أن عدنان الزرفي كان قد اعتذر عن تشكيل الحكومة في العراق قبل أيام بعد تكليفه رسمياً من الرئيس برهم صالح، الذي عاد وكلف جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة، بعد ساعات قليلة على اعتذار المكلف الزرفي.

وجاء اعتذار الزرفي لينهي الشك بعد معلومات تناقلتها الأوساط السياسية أشارت إلى انخفاض حظوظه في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

إلى ذلك، كشف الزرفي بعد اعتذاره عن تعرض داعميه إلى "التهديدات التي حملتها بيانات مشبوهة كانت تتوالى بين حين وآخر"، مشيراً إلى وجود "أسباب داخلية وخارجية" أفشلت تكليفه بتشكيل الحكومة.