"بغداد السلام".. حين تنبت صورة تحت الرصاص!

"بغداد السلام" شعار خط على أحد الأسوار في وسط بغداد، اعتلاه مسلح أمس أطلق النار باتجاه ساحة التحرير، فانتشرت الصورة ليل الثلاثاء الأربعاء بشكل واسع بين العراقيين على مواقع التواصل، ملخصة آمال جيل كامل من الشباب العراقي الطامح بتغيير وكرامة عيش وسلام، في وجه "المحميين" وحاملي السلاح خارج الدولة.

أتى ذلك، بعد أن شهدت العاصمة العراقية الثلاثاء إطلاق نار واشتباكات أدت إلى إصابة عدد من المتظاهرين في الساحة، أفادت مصادر للعربية.نت بأن إطلاق النار أتى من قبل أحد أصحاب المحال في المنطقة.

في حين كشفت قيادة عمليات بغداد في العراق، تفاصيل الحادث، لافتة إلى وقوع مشاجرة بين أحد أصحاب المحال التجارية وبين المتظاهرين.

شجار وكلاشينكوف!

كما أوضحت أن القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين في ساحة التحرير اتخذت الإجراءات القانونية، بعد وقوع المشاجرة.

وأضافت أن صاحب المحل (ج.ص) تعرض للضرب من قبل بعض المتظاهرين، إثر مشادة كلامية، لكن ثلاثة مسلحين من أقرباء صاحب المحل فتحوا النار من بنادق كلاشينكوف على المتظاهرين باتجاه ساحة الخلاني.

يشار إلى أن عشرات المتظاهرين كانوا تجمعوا في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل احتجاجات بغداد، الثلاثاء، عقب عودة الحركة إلى شوارع العاصمة ومعظم محافظات البلاد، في أول يوم بعد حظر تجول كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وكانت لاحتجاجات توقفت في 17 مارس/آذار الماضي بعد أشهر على اندلاعها ضد السلطة السياسية في البلاد، مع فرض السلطات حظر تجول للوقاية من الوباء، إلا أن عشرات المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.