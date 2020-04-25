العراق.. كتل شيعية ترفض المرشحين بحكومة الكاظمي

في إشارة إلى أن الحكومة العراقية الجديدة لن ترى النور قريبا، أفادت مصادر سياسية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، قال إن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خاصة الذين شغلوا مقاعد وزارية في حكومتي عبد المهدي والعبادي.

موضوع يهمك كشفت مصادر عراقية عن خطة لسحب مجموعات مقاتلة في ميليشيا الحشد الشعبي من الهيمنة الإيرانية.وأشارت المصادر إلى أن هذه... العراق.. خطة بدعم السيستاني تسعى لوقف هيمنة إيران على الحشد الشعبي العراق

المصدر السياسي أضاف أن إحدى الكتل الشيعية طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحة لمنصبه في الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة.

كما اتفق على إبلاغ القوى السنية والكردية بنتائج الاجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي.

من جانبه، قال عرفات كرم، مسؤول ملف العراق عن إقليم كردستان، إن القوى الشيعية تسعى لإجبار الكاظمي على الاعتذار ليبقى عادل عبدالمهدي في منصبه.