شاب "كوروني" يشارك بحفل زفاف.. عزل منطقة شمال بغداد

أعلنت خلية الأزمة في العراق أنها عزلت منطقة بني سعد في محافظة صلاح الدين شمال بغداد بالكامل، بعد تأكيد إصابة شخص بفيروس كورونا شارك في حفل زفاف قبل أيام.

وقال المتحدث باسم الخلية إنه تم تطويق المنطقة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. كما قامت فرق الرصد الوبائي بحجر المخالطين للحالة وفحصهم وتعقيم البلدة.

من جانبه، لوّح محافظ صلاح الدين ورئيس خلية الأزمة بالمحافظة بإعادة فرض حظر شامل للتجوال وغلق منافذ المحافظة بعد اكتشاف حالات إصابة وافدة من داخل وخارج العراق"، مطالباً خلية الأزمة بـ "إعادة تقييم الوضع الميداني بشكل عاجل".

وأعلن مدير صحة محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، في وقت سابق الجمعة، عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي في المحافظة، مبينا أن المصاب طالب وافد من روسيا يسكن في قضاء بلد.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت الجمعة تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.