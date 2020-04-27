داعش يداهم إفطاراً في العراق.. مقتل مسؤول وخطف ابنه

أطل داعش برأسه مجدداً مساء أمس في العراق، بعد تقارير أمنية عدة أشارت إلى عودة حراك التنظيم الذي روع آلاف السكان في البلاد على مدى سنوات ماضية.

فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، أن مجموعة من تنظيم داعش أقدمت، مساء الأحد، على مهاجمة إحدى القرى في ناحية الوليد بمحافظة الأنبار واختطفت أحد الأشخاص، مضيفة أن قوة أمنية من اللواء الرابع بالفرقة الأولى تدخلت على الفور بمباغتة العناصر الإرهابية والاشتباك معهم.

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إلى ذلك، أوضحت أن القوة تمكنت من قتل أحد العناصر وحرق سيارة وإصابة آخرين، مؤكدة أنه إثر هذا الاشتباك جرح الشيخ طلال مطر العمسي وشقيقه وزوجته، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

كما أضافت أن العمسي فارق الحياة في المستشفى نتيجة تأثره بالجراح التي أصيب بها.

بدوره، أعلن مدير ناحية الوليد عبد المنعم الطرموز، وفاة شيخ عشيرة العموس متأثرا بجراحه. وقال الطرموز في حديث صحافي، إن "شيخ عشيرة العموس في قبيلة عنزة طلال العمسي توفي في مستشفى الرطبة العام، إثر اشتباكات مع داعش".

في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن عناصر داعش خطفوا نجل العمسي واقتادوه إلى مكان مجهول.