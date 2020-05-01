بسبب كورونا.. إحالة وزير الصحة العراقي للادعاء العام

أحالت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، إلى الادعاء العام.

في التفاصيل، كشفت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أنه تم إحالة علاوي للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته القوانين النافذة وعدم حضوره إلى مجلس النواب رغم طلبات الاستضافة المتكررة من قبل اللجنة.

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وفي بيان رسمي للجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، بررت السبب في عدم اهتمام الوزير جعفر صادق علاوي بالتحديات التي يشهدها البلد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما نقل الموقع الإلكتروني عن رئيس اللجنة، قتيبة إبراهيم الجبوري، أن "لجنة الصحة والبيئة أحالت اليوم ملفات خاصة بعقود أبرمتها وزارة الصحة لتجهيز وشراء المستلزمات الطبية الخاصة بأزمة كورونا إلى هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق شامل بشأنها، إذ تضمنت هذه الملفات مخالفات، من بينها المبالغة الكبيرة بالأسعار، ولكون المستلزمات من مناشئ غير رصينة، وتم حصر عمليات الشراء المباشر بمكاتب محدودة ترتبط بجهات متنفذة داخل الوزارة".

الوزارة أخفقت

ونوّه الجبوري بأن "اللجنة النيابية تبدي أسفها لضعف الأداء الإداري لوزير الصحة وإخفاقه في التعامل مع أزمة كورونا، فبينما يفترض أننا اليوم في سباق مع الزمن، نجد أن أغلب العقود الخاصة بالفيروس لم تجهز حتى هذه اللحظة".

ولفت رئيس اللجنة إلى اتخاذ هذا الإجراء تلبية للمصلحة العامة في العراق، ولكون التحديات التي تمر بها البلاد، اليوم، لا تحتمل المجاملات بل تتطلب قرارات سريعة وحاسمة.

يشار إلى أن العراق كان سجل 1928 إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 90 حالة وفاة، فيما تعافى 1286 حالة.