العراق.. مقتل 10 من الحشد في هجوم داعشي بصلاح الدين

تعرضت ميليشيات الحشد في محافظة صلاح الدين بالعراق، السبت، إلى هجوم من قبل عناصر تنظيم داعش، أسفر عن سقوط 10 قتلى من الحشد وجرح آخرين تم اخلائهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج وفق ما أفاد به مراسل "العربية".

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وأوضحت هيئة الحشد، أن فوج دجلة قدم ٩ قتلى وجريحين في مكيشيفة، فيما قدم اللواء ٤١، قتيلا واحدا في منطقة تل الذهب.

كما أعلنت قتل وجرح عدد من الدواعش خلال مواجهات قوية في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.